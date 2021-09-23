Самос: перевернуть страницу миграционного кризиса

До строительства нового центра по приему беженцев на греческом острове Самос Манолис и Василика Манта жили рядом с предыдущим. Сегодня пенсионеры чувствуют огромное облегчение: соседство, которое трудно назвать приятным, ушло в прошлое.

"Мы прошли через столько трудностей с 2015 года! - рассказал Манолис корреспонденту Euronews. - Я имею в виду кражи и прочий ущерб, нанесённый нашему имуществу. А также то, что мы видели, как этим люди страдали из-за ужасающих условий. Сегодня беженцев нет, и после стольких лет мы спокойно вздохнули, освободившись от неприемлемой ситуации, к которой не имели никакого отношения"...

Все эти годы Василика Манта готовила еду для мигрантов, особенно, для детей. Некоторые из них ценили это, другие нет.

"Я все эти годы не могла уснуть глубоко, всегда вслушивалась: мало ли что могло случиться! - говорит Василика Манта. - Иногда было очень страшно.. Мы не могли чувствовать себя в безопасности в непосредственной близости с лагерем. Сейчас здесь непривычно тихо"...

В ближайшей к новому центру по приёму беженцев деревне туристический сезон закончился. Главная тема у местных жителей - новая структура и возможные проблемы с безопасностью.

"Этим людям надо где-то жить, но и мы должны чувствовать себя в безопасности на нашем острове. Когда я была маленькая и ходила в школу, бабушка оставляла дверь незапертой. Такого сегодня просто невозможно представить!" - рассказывает Деспина, студентка университета.

"Нам, конечно, интересно, как будет работать новый лагерь? - говорит Никос, пенсионер. - В старом были огромные дыры в проволочном ограждении, его обитатели входили и выходили, когда хотели. В какой-то момент многие покинули лагерь, там появились "джунгли". Не было никакого контроля и надлежащей охраны".

"С открытием нового лагеря греческое правительство заявило, что наконец-то перевернуло страницу миграционного кризиса. Жители острова отмечают, что число беженцев постоянно сокращается и теперь их расселяют далеко от городов", - передаёт с места событий наш спецкорр Апостолос Стайкос.