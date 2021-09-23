После долгого карантина в Лондон вернулась опера

Королевская опера в Ковент-Гардене представила новую постановку оперы Верди “Риголетто”. Оркестром дирижирует музыкальный руководитель театра Антонио Паппано.

“Риголетто” — это первая режиссёрская работа в Ковент-Гардене Оливера Меарса. По его словам, она всегда приступает к работе с изучения биографии композитора:

"Верди всё ещё оплакивал смерть своей жены и двоих маленьких детей. Он также очень тяжело переживал поражение революции 1848 г. Поэтому эта опера отмечена не только личной трагедией, но и политической тенденциозностью. Отсюда яркая фигура Герцога, изображенного враждебно. А также персонаж из рабочего класса — шут Риголетто. Впервые в истории оперы персонаж из рабочего класса получил главную роль".

Лизетт Оропеза считает, что Джильда, жертвующая собой ради возлюбленного, — трагическая фигура, но не жертва:

"Она принимает сознательное решение о том, чего она хочет. Многие люди, увидев это во время спектакля, подумают: ой, это большая ошибка, почему она так поступила? Она так поступила, потому что она не 40-летняя женщина, а 17-ти или 16-летняя девушка. В этот возрасте случается, как мы знаем, что жизнь пресекается из-за безрассудства, из-за безрассудного поведения".

Почти 18 месяцев назад Королевский оперный театр закрылся на карантин. Постановкой “Риголетто” он возвращается к обычной жизни.

"Очень приятно иметь публику, которой можно петь, — Лизетт Оропеза. — И не только петь, но дышать с ней одним воздухом, общаться с ней так, как это возможно только в настоящем театре".