На Байконуре готовятся к "Вызову"

На космодроме "Байконур" завершается подготовка к съёмкам первого в истории художественного фильма, снятого в космосе: в основном экипаже корабля "Союз МС-19" — командир Антон Шкаплеров, кинорежиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ракета по плану стартует 5 октября. Небольшая съёмочная группа проходит точно такую же подготовку, как и все космонавты.

Фильм "Вызов", который снимают при участии "Роскосмоса", расскажет о полете на космическую станцию врача, которая должна провести срочною операцию космонавту.

Юлия Пересильд, актриса:

"У нас ощущение, что мы вышли на финишную прямую уже достаточно давно. Сейчас были два совершенно безумных дня, мы встретились со своим кораблём в первый раз. Ощущение, что мы здесь уже пару месяцев".

По космическим правилам, точно такие же интенсивные тренировки проходит и дублирующий экипаж: командир Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алёна Мордовина.

Полёт, включая съёмки фильма, должен занять не менее 12 дней.