Дым на МКС

Экипаж Международной космической станции разбудила пожарная сигнализация. Как сообщили в "Роскосмосе", рано утром в модуле "Звезда" российского сегмента, во время подзарядки аккумуляторов, сработал датчик задымления. Космонавты сообщили о задымлении и запахе сгоревшего пластика. Экипаж включил систему очистки воздуха, после чего продолжил отдых.

В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью обитателей станции ничего не угрожает, все системы работают штатно. Однако источник дыма, по имеющимся данным, так и не обнаружен.

В ЦУПе решили не отменять запланированный на четверг выход в открытый космос: космонавты продолжат оснащение и подключение нового модуля "Наука".