Шедевры коллекции Морозовых в Париже

Ван Гог, Гоген, Моне и Сезанн, Серов, Малевич, Коровин и Кончаловский... Около 200 шедевров выдающихся художников собрано на парижской выставке картин из коллекции знаменитых русских меценатов - братьев Морозовых.

Важность событию придало присутствие президента Франции Эммануэля Макрона на открытии экспозиции в музее Fondation Luis Vitton.

Это уже второй показ собраний русских коллекционеров из цикла "Иконы нового искусства". Ранее фонд проводил выставку коллекции Сергея Щукина, которая привлекла свыше миллиона посетителей.

Анн Бальдассари, куратор выставки:

"Михаил и Иван Морозовы вместе с Сергеем Щукиным образовали коллекцию, которая должна была пойти в дар Третьяковской галерее для создания музея французского современного искусства, особенность которого заключалась в том, что это было новое искусство, оно только-только творилось. То есть это была не обычная ретроспектива, а ретроспектива со всей восприимчивостью к бурлящей парижской арт-сцене, к арт-движению, которое жаждало революции во всём".

Коллекция, собранная Морозовыми на рубеже XIX-XX веков, была национализирована большевиками после революции. Россию она покинула впервые.

Произведения для экспозиции на время предоставили Пушкинский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея и ряд других музеев страны.

Анн Бальдассари, куратор выставки:

"Эти коллекции были разбросаны по другим собраниям в 1947 году, спасены, но хранились в коробках в Эрмитаже и Пушкинском музее. И только после смерти Сталина, с оттепелью с первой выставкой Пикассо в 1956 году в Москве и Санкт-Петербурге тиски запрета начали постепенно разжиматься, и появилась возможность видеть работы импрессионистов. Пришлось ждать ещё долго, чтобы увидеть французский авангард - особенно Матисса и Пикассо".

Выставка "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства" доступна публике в музее фонда "Луи Виттона" до 22 февраля.