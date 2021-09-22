Германия: предвыборный расклад

В ходе предвыборной кампании в Германии, по данным опросов, лидировали три политические силы.

Христианские демократы во главе с Армином Лашетом, сменившим Ангелу Меркель, сосредоточились на экономических и климатических обещаниях. Они заявляют, что намерены достичь целей Парижского соглашения с помощью "эффективных инструментов рыночной экономики". Союз ХДС/ХСС обещает и отменить "налог солидарности" — отчисления с высоких доходов с пользу развития земель бывшей ГДР.

Социал-демократы пойдут на выборы под руководством министра финансов Олафа Шольца. Он обещает стабильную минимальную пенсию и минимальную зарплату 12 евро в час, считает необходимым не ограничивать миграцию и стремится вернуться к бюджетным правилам, отражённым в основополагающих документах ЕС, и к европейским механизмам солидарности.

Для "Зелёных" и их лидера Анналены Бербок важнейшими кажутся доступ к интернету и цифровизация жизни; эти концепции "экологи" тесно связывают с демократическими правами и свободами. Развивать соответствующую инфраструктуру они готовы даже в долг, поскольку уверены, что такие вложения скоро окупятся. Бербок призывает ускорить демонтаж угольной экономики и стимулировать развитие экологичного автотранспорта.

Согласно опросам, ни одна партия не сможет сформировать кабинет в одиночку, и понадобится коалиция минимум из трёх политических сил. Причём социал-демократы участвуют во всех наиболее возможных раскладах, хотя выйти на первое место шансы у них невелики.

Либералы из Свободной демократической партии поэтому называют себя важными участниками гонки: их абсолютный рейтинг невысок, но прогнозы делают их почти обязательными участниками правящего союза.

А вот от сотрудничества с "альтернативой для Германии" все крупные политики заранее отказались, хотя во многих регионах партии предсказывают большой успех.