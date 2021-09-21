Отношение в ЕС к Венгрии и Польше после ухода Ангелы Меркель

Евросоюз применяет дисциплинарные меры против двух свои членов Венгрии и Польши за нарушении ими принципов правового государства. Изменить расстановку сил в этом противостоянии могут предстоящие выборы в немецкий Бундестаг и уход с поста канцлера Ангелы Меркель.

Европейские темы не были в центре предвыборной кампании. Но в случае больших перемен в партийном составе коалиционного правительства Берлин изменит своё отношение к Будапешту и Варшаве. Так считает "зелёный" евродепутат из Германии Сергей Лагодинский:

«Тот факт, что либо социал-демократ, либо "зелёные" войдут в состав нового правительства, изменит динамику. Я также думаю, что христианские демократы с новым лицом постараются быть активнее и чётче на этом фронте. По меньшей мере, как представитель партии "зелёных", я могу заверить, что мы, гипотетически являясь частью коалиции, обязательно подойдем к этой теме более решительно ».

В течение нескольких лет руководство и большинство членов Евросоюза обвиняют Венгрию и Польшу в пренебрежении к общим ценностям. Обе страны подвергались критике за подрыв демократии, свободы прессы и преследование ЛГБТ-сообщества.

В интервью Euronews на форуме в Будапеште оппозиционный мэр Варшавы Рафал Казимеж Тшасковский обратился с посланием к следующему канцлеру:

«Я надеюсь, что тот, кто победит в Германии, продолжит этот курс и будет стойким сторонником верховенства права. Пусть он обеспечит, чтобы Европейский Союз оставался тем, чем он является: клубом из 27 стран-членов. И я надеюсь, какая бы партия ни победила, они будет терпеливо относиться к правительствами, которые сейчас управляют некоторыми из наших стран. Потому что нам нужно работать вместе ».

Давление извне на премьер-министра Виктора Орбана влияет на его курс, но настоящих перемен в Венгрии могут добиться только внутренние силы, считает глава Фонд Генриха Бёлля Эллен Убершер:

«Орбан сейчас изолирован больше, чем когда-либо, и такое должно продолжаться. Мы должны использовать механизм верховенства права, применять меры, предусмотренные за нарушение правил, и поддерживать демократические и силы. Тогда события пойдут правильным путём. Я имею в виду, что Европейский Союз не может свергнуть Орбана. Это должны сделать венгры ".

Усиление этой конфронтации угрожает расколоть Евросоюз, особенно если Германия при новом правительстве твердо станет на сторону Запада, а Венгрию и Польшу поддержат другие страны Центра и Востока.