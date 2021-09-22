"Не ждите от Барсы чуда"

"Барселона" может занять высокое место в турнирной таблице Ла Лиги, но чуда в еврокубке от нее ждать не стоит. Об этом заявил главный тренер каталонцев в преддверии матча с "Кадисом".

Рональд Куман, испытывающий давление из-за разгрома от "Баварии" в ЛЧ и ничьи с "Гранадой" в испанском чемпионате, объяснил слабые результаты финансовыми трудностями клуба, добавив, что тот находится на стадии восстановления.

Рональд Куман, главный тренер ФК "Барселона": "Это не первый кризис в истории "Барселоны". Мы рассчитываем на вашу поддержку в эти тяжёлые времена".

На пресс-конференции нидерландский специалист не стал отвечать на вопросы журалистов и покинул зал.

Жоан Лапорта, президент ФК "Барселона":

"Будьте уверены, в Кадисе команда поборется за победу. Не знаю, каким будет исход матча. Но что бы случилось, в следующем - уже против "Леванте" - я также буду поддерживать нашу команду. Это ей необходимо. Постарайтесь сохранять спокойствие. Мы знаем, что нужно делать, и решим проблему".

В турнирной таблице Ла Лиги "Барселона" занимает на восьмую строчку.

СМИ пишут, что Кумана могут уволить в случае неудачи в матчах с "Кадисом" в испанском чемпионате и "Бенфикой" в Лиге чемпионов. Некоторые аналитики утверждают, что отступные "Барсе" не по карману, и руководство не решится "менять коней на переправе".