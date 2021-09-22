Evergrande выплатит часть дивидендов в четверг

Китайская девелоперская компания Evergrande сообщила, что выплатит часть дивидендов по долговым обязательствам в этот четверг. По данным агентства Bloomberg, размер выплат составит около 30 миллионов евро.

Это лишь небольшая часть долгов компании, достигших критической отметки в размере 260 миллиардов евро, из-за чего возник риск ее банкротства. Неделю назад Evergrande объявила, что две ее дочерние компании не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом.

Выплата процентов по части долгов не успокоила финансовые рынки, которые опасаются повторения в Китае сценария с крахом компании Lehman Brothers. Ее банкротство спровоцировало глобальный кризис 2008 года.