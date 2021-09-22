Art Basel ждёт покупателей

В швейцарском Базеле вновь открылась крупнейшая в мире художественная ярмарка Art Basel, где представлено искусство XX и XXI века. В прошлом году ярмарка была отменена из-за пандемии, но теперь здесь представлено множество работ из 250 художественных галерей.

– Когда на рынке есть прекрасные предметы искусства, есть и спрос, – говорит Джеймс Севи из Sotheby's. – Последние полтора года наблюдался скорее недостаток предложения, потому что коллекционеры не знали – выставлять ли объекты на аукцион или продавать через галерею. Но рынок устоял, сохранились высокие цены, которые даже выросли в связи с падением предложения.

Здесь можно приобрести и работы начинающих художников, и произведения выдающихся мастеров, цены на которые достигают порой десятков миллионов долларов. При этом несмотря на экономическую неопределенность, вызванную пандемией, интерес со стороны коллекционеров не ослабевает.

– Люди покупали предметы искусства и во время пандемии. Ведь искусство – это страсть, поэтому и покупали, – отмечает Альмин Рек, галеристка. – Но продажи шли по электронной почте, в формате pdf, а теперь – впервые за два года – можно увидеть сами работы, это совершенно другое, и люди счастливы.

Ярмарка Art Basel начала работу во вторник. Для широкой публики она будет открыта с пятницы по воскресенье.