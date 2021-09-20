Греция: пожар в лагере для мигрантов

Греческим пожарным удалось справиться с огнём, охватившим центр по приёму мигрантов на острове Самос в ночь на понедельник. По официальным данным, никто не пострадал, поскольку пламя вспыхнуло в пустовавших заброшенных корпусах. Причины инцидента остаются неизвестными, но местные власти утверждают, что мигранты вне подозрений:

– Сейчас здесь остаются 350 человек. 270 из них сами заявили, что хотят перебраться в новый лагерь. Поэтому у меня нет причин думать, что пожар устроили они.

В субботу на острове был открыт новый лагерь для мигрантов, рассчитанный на 3000 человек. Его территория обнесена высоким забором из колючей проволоки и оборудована системами наблюдения. Представители ряда правозащитных организаций уже заявили, что считают слишком строгими предусмотренные здесь условия содержания людей.