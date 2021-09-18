Пентагон назвал ошибкой удар беспилотника в Кабуле

Соединенные Штаты принесли извинения за удар американского беспилотника в Кабуле 29 августа и заявили, что постараются извлечь уроки из этой "ужасной ошибки". Целью удара был террорист смертник, связанный с боевиками группировки "Исламское государство". Но в результате погибли 10 мирных граждан. Расследование Центрального командования США показало, что беспилотник ударил по машине сотрудника гуманитарной миссии Эзмараи Ахмади.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона: "Сегодня в 8 часов утра глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи проинформировал министра обороны Ллойда Остина об итогах расследования. От имени мужчин и женщин Министерства обороны он выражает свои глубочайшие соболезнования родственникам погибших, среди которых был Эзмараи Ахмади".

Кеннет Маккензи, Глава Центрального командования вооруженных сил США: "Мы рассматриваем возможность выплаты компенсаций. Это, в конечном счете, будет политическим вопросом, поэтому мы консультируемся с офисом министра обороны, чтобы определить дальнейшие действия в этом направлении". "Как вы понимаете, в Афганистане очень трудно установить контакт с людьми на местах. Но мы очень заинтересованы в этом".

По словам Маккензи, было установлено, что в результате удара беспилотника погибли 10 гражданских лиц, в числе которых были семь детей. Никто из них не был связан с террористической группировкой "Исламское государство". Атака с дрона произошла за два дня до полного вывода американского военного контингента с территории Афганистана и стала ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула.