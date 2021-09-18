Скончался экс-президент Алжира

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Политик находился у власти с 1999 года. После того как в феврале 2019 года Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на пятый срок, страну охватили протесты. На этом фоне он отказался от участия в выборах, но манифестации продолжились, что привело к острому внутриполитическому кризису. 2 апреля 2019 года Бутефлика сложил с себя президентские полномочия. В последние годы нахождения у власти у Бутефлики были серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году политик перенес инсульт.