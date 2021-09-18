Жители Алжира вспоминают Абдельазиза Бутефлику

Жители Алжира вспоминают бывшего президента Абдельазиза Бутефлику. После долгой болезни он ушел из жизни в возрасте 84-х лет.

Бутефлика пришел к власти в 1999-м году и покинул свой пост через двадцать лет на фоне массовых протестов. К концу его правления в Алжире царили коррупция и безработица, но сегодня на улицах столицы о нем говорят только хорошее:

«Мне очень грустно. Но он был уже старым... Пусть Аллах примет его душу».

«Он привнёс положительные вещи. А про остальное мы ничего не знаем. Не знаем, что случилось. О покойных плохо не говорят. Только так: пусть Аллах примет его душу».

Абдельазиз Бутефлика был популярным и успешным политиком долгие годы. Так, например, он смог быстро остановить протесты «арабской весны», проведя реформы.