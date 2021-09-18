Триумфальную арку в Париже обернули в серебристо-голубую ткань

Триумфальную арку в Париже обернули в серебристо-голубую тканьКомментарии
Обернуть Триумфальную арку в серебристо-голубую ткань — долгие годы было мечтой американского художника-концептуалиста болгарского происхождения Христо Явашева. Вместе с женой Жанной-Клод де Гийебон он разработал подробные чертежи еще в 1960-х годах, но реализовать проект удалось только сейчас, уже после его смерти.
В эту субботу парижский монумент открылся для публики в новом обличье.
«Христо — где-то среди нас. Нам очень нравится. Это потрясающе!» — говорит парижанин Даниель Базен.
«Думаю, она выглядит изумительно. Особенно сейчас, при ярком солнце, когда на неё падает свет. Великолепно! Это очень, очень впечатляюще», — считает турист из Германии Штефан Отто.
Для обертывания Триумфальной арки понадобилось 25 тысяч квадратных метров ткани. Техники-альпинисты натягивали материю на монумент несколько дней.
Проект обошелся в 14 миллионов евро.
Во время своей карьеры Христо обернул в разные ткани парижский мост Пон-Нёф, берлинский Рейхстаг, фрагмент побережья в Австралии и часть каньона в штате Колорадо.