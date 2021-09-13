Наряд для Триумфальной Арки

Триумфальную Арку в Париже "укутали" в драпировку синего и серебристого цвета. Это посмертный проект американского авангардиста болгарского происхождения Христо, он скончался в прошлом году, а замысел пережил создателя.

"Вы все знаете, что это было полностью спроектировано Христо до мельчайших деталей, так это и должно быть воплощено в жизнь, - рассказал в Париже племянник художника. - Я, пожалуй, один из немногих людей, которые действительно знают, что же такое эта последняя деталь, ведь мы столько говорили об этом с Христо! Следует убедиться, что все сделано так, как задумывал он".

В новом одеянии парижская красавица простоит чуть более двух недель до начала октября. Сам Христо воспринимал временный характер своих творений как вызов бессмертию искусства. В компании единомышленников он с 50 годов прошлого века занимался "упаковкой пространства", драпируя многие известные сооружения. В 1995 году его арт-объектом стал рейхстаг в Берлине.