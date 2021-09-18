Талибы закрыли министерство по делам женщин

Министерство образования Афганистана, управляемое талибами, разрешило мальчикам старших классов (с 7 по 12-й) прийти в школу в субботу вместе со своими учителями-мужчинами, но не было упоминания о том, чтобы девочки из этих классов вернулись за парты.

Начальные школы уже открылись, мальчики и девочки учатся раздельно, а некоторые учителя-женщины возвращаются на работу. В первый период своего правления в 1990-х годах талибы лишали девочек и женщин права на образование и участие в общественной жизни.

После свержения талибов в 2001 году число школ в Афганистане под руководством США увеличилось втрое, а уровень грамотности среди женщин, почти удвоившись, достиг 30%, хотя изменения коснулись в основном городов.

Новые правители Афганистана создали министерство ``пропаганды добродетели и предотвращения порока, разместив его в здании, где раньше находилось министерство по делам женщин.

"К сожалению, в рамках Исламского Эмирата Афганистан, не нашлось места Министерству по делам женщин, и женщин в кабинете министров Исламского Эмирата также нет", - говорит Сара Сеет бывшая сотрудница закрытого ведомства.

Сотрудников программы Всемирного банка по расширению экономических прав и возможностей женщин стоимостью 100 млн долларов, которая находилась в ведении Министерства по делам женщин, в субботу выпроводили с территории ведомства.

Это очередной тревожный сигнал об ограничении прав женщин движением Талибан, несмотря на обещания, данные им после захвата столицы Кабула. Активисты Сети афганских женщин говорят, что поражены потоком указов талибов, ограничивающих права женщин и девочек.