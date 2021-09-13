Филиппо Гранди: "Важно, чтобы женщины продолжили работать"

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди встретился в Кабуле с министром движения «Талибан» по делам беженцев. О том, что обсуждалось в ходе встречи, Гранди рассказал корреспонденту Евроньюс:

– Я сказал, что для ООН, для неправительственных организаций крайне важно, чтобы занятые в нашей программе женщины могли продолжить работу. Именно об этом мои коллеги-женщины просили меня сказать. Он ответил, что согласен. Тогда я ответил, что было бы очень важно, чтобы он не только мне сказал об этом, а заявил это публично. Думаю, что если бы он заверил общественность, это имело бы большую силу. Ведь это, в частности, воодушевило бы женщин вернуться к своей работе, а у них действительно фундаментальная роль в оказании помощи.

Захватив власть в Афганистане, талибы заявили, что теперь в стране будут действовать законы шариата и установили множество ограничений для женщин, касающихся учёбы и работы.