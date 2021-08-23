Вспышка насилия в Марселе

4 смерти за 4 дня. Марсель переживает вспышку насилия, которую связывают с деятельностью наркоторговцев и преступных группировок. В ночь на воскресенье, по данным полиции, в городе были убиты трое мужчин в возрасте от 25 до 27 лет. Все они уже попадали в поле зрение правоохранителей. Один из погибших, чьё тело было найдено в сгоревшем автомобиле, 12 раз был осуждён за различные правонарушения.

Всего с начала года в результате криминальных разборок в Марселе погибли по меньшей мере 15 человек. Для сравнения — худшие показатели по убийствам, связанным с деятельностью преступных группировок, были зарегистрированы в 2016 г. Тогда были убиты 29 человек.

Мэр Бенуа Пэйян призывает правительство принять меры для укрепления правопорядка в городе — ведь борьба с организованной преступностью это ответственность государства. «В Марселе купить автомат Калашникова так же просто, как купить круассан с шоколадом», — сетует Пэйян.

В феврале глава МВД Жеральд Дарманен обещал увеличить численность марсельской полиции на 300 сотрудников в ближайшие три года. В городе уже работают 94 новых офицера.

Вспышка насилия вместе с тем оживила дебаты о легализации марихуаны. В мэрии говорят, что такая политика могла бы, с одной стороны, нанести удар по наркоторговцам и преступным группировкам, с другой — позволила бы сократить издержки бюджета.