В "Талибане" опровергли информацию о конфликте в своих рядах

Зампредседателя созданного талибами кабмина мулла Абдул Гани Барадар опроверг сообщения о своей смерти и о наличии противоречий между лидерами радикального движения.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о конфликте между Барадаром и другими лидерами "Талибана". Как сообщалось, мулла настаивал на инклюзивном составе правительства. Не встретив поддержки, замглавы нового кабмина направился в Кандагар. Также СМИ писали об ухудшении его здоровья и даже возможной смерти.

Я выехал из Кабула и у меня не было доступа к СМИ, чтобы опровергнуть эту новость. Мы хотим заверить афганский народ, моджахедов, старейшин и молодежь, что для беспокойства нет никаких причин Абдул Гани Барадар представитель "Талибана"

Между тем ситуация в экономике и области здравоохранения в Афганистане продолжает ухудшаться. Медработники в Кабуле вынуждены работать практически без оплаты, а больницы столкнулись с катастрофической нехваткой оборудования и лекарств.

Тем временем ситуацию в Афганистане обсудили и в Душанбе, куда с визитом прибыла российская делегация во главе с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

В ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Сергей Лавров отметил, что Москва продолжает следить за выполнением талибами своих обещаний.

Они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком. [Они] заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран. И мы поддержали, как и подавляющее большинство стран мира, мы приветствовали такой подход и сейчас наблюдаем, как он будет воплощаться в жизнь Сергей Лавров министр иностранных дел России

Также Россия и Таджикистан договорились об усилении охраны границ в целях предотвращения появления возможных угроз