В "Талибане" опровергли информацию о конфликте в своих рядах

В "Талибане" опровергли информацию о конфликте в своих рядахКомментарии
Зампредседателя созданного талибами кабмина мулла Абдул Гани Барадар опроверг сообщения о своей смерти и о наличии противоречий между лидерами радикального движения.
Ранее ряд СМИ распространил информацию о конфликте между Барадаром и другими лидерами "Талибана". Как сообщалось, мулла настаивал на инклюзивном составе правительства. Не встретив поддержки, замглавы нового кабмина направился в Кандагар. Также СМИ писали об ухудшении его здоровья и даже возможной смерти.
Между тем ситуация в экономике и области здравоохранения в Афганистане продолжает ухудшаться. Медработники в Кабуле вынуждены работать практически без оплаты, а больницы столкнулись с катастрофической нехваткой оборудования и лекарств.
Тем временем ситуацию в Афганистане обсудили и в Душанбе, куда с визитом прибыла российская делегация во главе с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
В ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Сергей Лавров отметил, что Москва продолжает следить за выполнением талибами своих обещаний.
Также Россия и Таджикистан договорились об усилении охраны границ в целях предотвращения появления возможных угроз