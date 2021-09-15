97% афганцев окажутся за чертой бедности

97% афганцев к будущему году могут оказаться за чертой бедности: об этом предупреждают представители Программы развития ООН. По их данным, из-за последних событий в стране ВВП Афганистана уже сократился более чем на 13%, а доля необеспеченных выросла на четверть и сейчас составляет 72%. Особые опасения ООН вызывает продовольственный вопрос: проблемы с продуктами особенно остро ощущаются в сельских районах страны.

Райн Паульсен, директор отдела чрезвычайных ситуаций ПСО ООН:

"14 миллионов афганцев, по нашим критериям, живут в состоянии продовольственного кризиса и чрезвычайной ситуации. 4 миллиона из них, по нашим данным, находятся в критическом положении: это означает серьёзный недостаток питания, острое недоедание и повышенную смертность".

На обеспечение самого необходимого нужно, по мнению экспертов, минимум 36 миллионов долларов: это должно обеспечить функционирование сельского хозяйства и помощь самым уязвимым слоям населения.

В ООН подчёркивают, что одна из причин кризиса в Афганистане — замораживание резервов в зарубежных банках после прихода к власти талибов.