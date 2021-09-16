В украинской столице состоялись траурные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

Тысячи людей с портретами убитых родственников и цветами в руках прошли по "дороге смерти" - маршруту, по которому нацисты вели на расстрел еврейских стариков, детей и женщин.

"Мы здесь, чтобы никогда подобное не повторилось, чтобы не было нацизма, чтобы больше никогда людей не разделяли по национальному признаку, ни по религии, чтобы жизнь на Украине была мирной, чтобы нам не довелось вновь увидеть то, что пережили люди здесь в Бабьем Яру", - говорит одна из участниц шествия.

Помнить об одних из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны и Холокоста, призвали участники церемонии - официальные лица, представители местной еврейской общины.

Моше Реувен Азман, главный раввин Украины:

"Нужно на государственном уровне принимать меры, чтобы эти события изучались в школах. Телевидение, СМИ должны освещать такие мероприятия для того, чтобы это не забылось. Когда злу потакают, когда ему не противятся... Когда многие страны равнодушно следили, за тем, как убивали евреев, в результате пострадали не только евреи, полмира пострадало".

Массовые расстрелы в Бабьем Яру продолжались с осени 1941 года влодь до освобождения Киева в ноябре 43-го. Их жертвами стали свыше 150 тысяч человек.