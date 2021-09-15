Сербы отметили День единства

Сербия и Республика Сербская, которая входит в состав Боснии и Герциговины, отметили совместный праздник — День единства, свободы и национального флага. Он приурочен прорыву Салоникского фронта, произошедшему 15 сентября 1918 года во время Первой мировой войны. Тогда началось освобождение всех территорий компактного проживания сербов на Балканах. В пригороде Белграда министерство обороны организовало выставку военной техники.

Александр Вучич, президент Сербии: "Я призываю всех людей прийти сюда сегодня, в День Государственного флага, чтобы увидеть, как выглядит их армия, и как Сербия достигла столь большого прогресса за предыдущие годы".

В день праздника и в Республике Сербской (энтитете Боснии и Герциговины), и в Сербии были одобрены законы, об использовании сербского языка в общественной жизни и защите и сохранении кириллического алфавита. В Сербии законопроект инициировал Александр Вучич. Но не всем он пришелся по душе.

"Мне лично все равно. Наш лидер придумывает свои, невероятные вещи и только сбивает людей с толку", - говорит Драган Рабренович.

В адрес Сербии раздается критика из соседних стран по поводу возрождения проекта "Великой Сербии". В Белграде это отрицают.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Европейский Союз. В минувший понедельник президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, совершавшей блиц-турне по Балканам. Послание Меркель, которая вскоре покинет свой пост, оказалось не слишком обнадеживающим. Политик сказала, что Германия желает членства всех балканских стран в ЕС, но впереди "их ждет долгая дорога".