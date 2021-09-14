Evergrande: самый большой долг в мире

многопрофильный китайский инвестиционный холдинг, крупнейший оператор жилой недвижимости в южной провинции Гуандун и один из крупнейших операторов недвижимости Китая.

Акции китайского гиганта недвижимости Evergrande упали после того, как он сообщил о масштабах своих финансовых проблем, связанных с с самой большой в мире задолженностью .

Комания заявила, что изо всех сил пытается продать активы достаточно быстро, чтобы обслужить свои огромные долги на 305 млрд долларов. В заявлении Evergrande также говорится, что его денежный поток находится под "огромным давлением". Объявление было сделано всего через несколько часов после того, как в понедельник разгневанные вкладчики осадили штаб-квартиру одного из крупнейших опраторов недвижимости КНР в Шэньчжэне.

В заявлении для Гонконгской фондовой биржи компания обвинила СМИ, последовательно "публиковавшие негативные сообщения, которые подорвали доверие потенциальных покупателей недвижимости". Фирма сообщила, что работает с финансовыми консультантами, чтобы найти решение своих проблем.

Во вторник в гонконге акции Evergrande завершили торги снижением почти на 12%, а за последние полгода ценные бумаги инвестиционного холдинга упали более чем на 80%.