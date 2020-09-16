Недвижимость Дубая после COVID-19: время покупать

COVID-19 оказал влияние на прибыльный рынок недвижимости во всем мире. Мы проанализируем, как он работает в Дубае и покажем, насколько удивительными были первые цифры 2020 года.

"Закат на продажу" (Selling Sunset) — глобальный летний хит от Netflix, иллюстрирующий привлекательность индустрии недвижимости по всему миру. Это крупный бизнес. Несмотря на то, что этот сектор был затронут COVID-19 в Дубае, рынок по-прежнему дает некоторые неожиданные результаты.

Рынок недвижимости в Дубае за первый квартал 2020 года Euronews

В первой половине 2020 года здесь были совершены сделки на сумму 16,3 миллиарда евро. Наиболее популярным в первые 6 месяцев 2020 года стал район Дубай Марина, сделок купли-продажи там было заключено на сумму 770 миллионов евро. Средняя цена покупки составляет 253 тысячи евро за квартиру и 550 тысяч евро за виллу. На долю женщин приходится значительная доля от общей стоимости инвестиций в размере 1,51 миллиардов евро.

С 2012 года по сегодняшний день каждый, кто инвестировал в Дубай, получал доход около 8,5% в год. Таким образом, по Индексу глобальной конкурентоспособности, ранжированию городов и их привлекательности, Дубай за последние несколько лет переместился с двадцать девятого места на шестое Майкл Уотерс доцент кафедры недвижимости Университета Хериот-Ватт, Дубай

Рост наблюдается на всех уровнях бюджета, включая некоторые из самых дорогих объектов недвижимости. Но люди в Дубае тратятся не только на роскошную недвижимость стоимостью в несколько миллионов евро. Привлекали покупателей и новые общественные проекты в таких местах как городская площадь Дубая.

Мы хотели дать людям возможность покупать недвижимость по доступной цене, чтобы они могли перейти от аренды к владению. Но в то же время условия должны быть хорошими. Если они снимают– они теряют деньги, если жилье принадлежит им, то, когда они выходят на пенсию или покидают Дубай, у них есть актив, который они могут продать Фред Дюри гендиректор Nshama Property Developers

В Дубае выросло число покупающих жилье впервые, тех, кто раньше снимал, а теперь посчитал идеальным время для подъема по лестнице недвижимости.

Я думаю, что все сводится к карантину — мы все провели пять-шесть недель дома, глядя на то, где мы живем, переоценивая наше пространство и все остальное. И я думаю, что многие люди начали думать: а что есть еще? И когда они начали поиск, они увидели действительно хорошие предложения на рынке Рик Уэйнд управляющий директор Better Homes

Несмотря на очевидное влияние пандемии на третий квартал 2020 года, действительно ли снизилась активность на рынке недвижимости?

В ближайшие шесть-восемь месяцев это будет рынок, выгодный для покупателей и арендаторов. Люди собираются и дальше покупать здесь свою первую недвижимость Фибха Ахмед директор по продажам Bayut and Dubizzle

Многие из-за COVID-19 потеряли работу или доход и финансовую стабильность. Но те, у кого есть сбережения, видят сейчас идеальное время для покупки.

Мы с мужем смотрели цены на жилье как раз в начале пандемии, и подумали, если мы сделаем это, каждый месяц наши расходы будут снижаться на 40-50% Майя Уимбери покупатель первой недвижимости в Дубае

В то время как 2020 год оказался трудным для глобального сектора, в Дубае аналитики прогнозируют подъем от предстоящей выставки Expo как признак дальнейшего восстановления.

Мой прогноз заключается в том, что мы гораздо быстрее увидим постепенное возвращение доверия к рынку, и я действительно верю, что предстоящий первый квартал принесет оптимизм на рынок недвижимости Крис Спеллер директор группы по маркетингу CityScape и Informa

И именно на эту уверенность делают ставку инвесторы и потребители. Долгосрочное влияние Covid 19 на мировую экономику остается непредсказуемым. Но в ближайшие месяцы все внимание будет приковано к рынку недвижимости.