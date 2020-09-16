Недвижимость Дубая после COVID-19: время покупать

Недвижимость Дубая после COVID-19: время покупатьКомментарии
COVID-19 оказал влияние на прибыльный рынок недвижимости во всем мире. Мы проанализируем, как он работает в Дубае и покажем, насколько удивительными были первые цифры 2020 года.
"Закат на продажу" (Selling Sunset) — глобальный летний хит от Netflix, иллюстрирующий привлекательность индустрии недвижимости по всему миру. Это крупный бизнес. Несмотря на то, что этот сектор был затронут COVID-19 в Дубае, рынок по-прежнему дает некоторые неожиданные результаты.
В первой половине 2020 года здесь были совершены сделки на сумму 16,3 миллиарда евро. Наиболее популярным в первые 6 месяцев 2020 года стал район Дубай Марина, сделок купли-продажи там было заключено на сумму 770 миллионов евро. Средняя цена покупки составляет 253 тысячи евро за квартиру и 550 тысяч евро за виллу. На долю женщин приходится значительная доля от общей стоимости инвестиций в размере 1,51 миллиардов евро.
Рост наблюдается на всех уровнях бюджета, включая некоторые из самых дорогих объектов недвижимости. Но люди в Дубае тратятся не только на роскошную недвижимость стоимостью в несколько миллионов евро. Привлекали покупателей и новые общественные проекты в таких местах как городская площадь Дубая.
В Дубае выросло число покупающих жилье впервые, тех, кто раньше снимал, а теперь посчитал идеальным время для подъема по лестнице недвижимости.
Несмотря на очевидное влияние пандемии на третий квартал 2020 года, действительно ли снизилась активность на рынке недвижимости?
Многие из-за COVID-19 потеряли работу или доход и финансовую стабильность. Но те, у кого есть сбережения, видят сейчас идеальное время для покупки.
В то время как 2020 год оказался трудным для глобального сектора, в Дубае аналитики прогнозируют подъем от предстоящей выставки Expo как признак дальнейшего восстановления.
И именно на эту уверенность делают ставку инвесторы и потребители. Долгосрочное влияние Covid 19 на мировую экономику остается непредсказуемым. Но в ближайшие месяцы все внимание будет приковано к рынку недвижимости.