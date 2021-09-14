Афганские женщины в неведении

С самого утра здесь - в начальной школе Кабула - довольно суетно и шумно. Занятия в ней посещают около 600 афганских детей. Наша юная собеседница - одна из учениц, ей всего восемь. Это весьма рассудительный ребёнок.

- Тебе нравится школа, нравится учиться?

- Да. - Очень?

__- Очень. Я учусь ради того, чтобы иметь хорошее будущее.

Жители Афганистана задаются вопросом: что теперь, когда власть в стране принадлежит талибам, станет с образованием, и особенно - смогут ли получать его женщины? Учителя школы говорят, что боевики приходили сюда. Они сказали им продолжать свою работу в соответствии с законами ислама.

Муджибурахамн Ольфат, школьный учитель:

"Мы работаем над тем, чтобы школьникам было проще учиться. Это нужно для страны. Мы стараемся и будем делать всё возможное".

У входа в здание министерства высшего образования в афганской столице дежурит группа женщин в сопровождении членов их семей - мужчин. Студентки пытаются выяснить, что, будет с их университетским курсом.

Не их, ни нас туда не пускают.

Один из заместителей министра образования согласился ответить на наши вопросы, но не стал давать своего полного имени, попросив представить его профессором Карманом.

Профессор Карман, замминистра образования Афганистана:

"Политика Исламского Эмирата касательно образования девочек и женщин чётко определяет то, что все они могут учиться. Это на благо страны. Образование для них открыто. Мы просто ждём, когда все необходимые условия будут созданы. Тогда двери школ и ВУЗов откроются для всех афганских девочек и женщин".

Об обратном говорит то, что талибы взяли Кабульский университет под охрану. Как нам сообщили, директор приказал им никого туда не впускать, и "особенно - журналистов".

Анелиз Боржес, корреспондент Euronews:

"Хотя талибы говорят, что женщинам будет разрешено продолжить обучение, некоторые правила, введённые группировкой, будет сложно реализовать. Например, проведение занятий для студенток и учениц исключительно педагогами-женщинами в изолированных классах. В ряде вузов сетуют на то, что для этого им просто-напросто не хватит кадров. А ещё, по признанию многих женщин, их просят не возвращаться в аудитории и классы, если занятия действительно возобновятся".