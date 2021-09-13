Винная отрасль и сфера туризма вытягивают друг друга из кризиса

Вино - напиток, который ассоциируется с праздником и радостью встречи с друзьями. В последнее время вино тесно связано с туристической отраслью. Планируя отпуск, люди все чаще избегают поездок на шумные курорты и обращают взоры на сельскую местность. В том числе и поэтому Всемирная туристическая организация (межправительственное учреждение системы ООН) выбрала португальский Монсараш для проведения пятой международной конференции по туризму.

Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристической организации: "Винный туризм становится очень популярным. Многие путешествуют, чтобы открыть для себя так называемые винные маршруты. В этой области мы разрабатываем новые предложения, даем ориентиры. Мы создаем новые тенденции; пять лет назад мы начали развивать винный туризм".

По словам Риты Маркиш, госсекретаря по туризму Португалии, на фоне пандемии коронавируса у потребителей стало меняться отношение к путешествиям: "После локдаунов и изоляции все мы ищем открытые пространства, идиллические места, подобные тем, что мы видим здесь, в МонсарАше, в нашем Алентежу. Посмотрите, какие просторы. Данная тенденция потребительского поведения сохранится, поскольку на это есть причины. Что касается винного туризма, он прекрасно сочетается с этими местами", - объясняет Маркиш.

В странах, где развита винная отрасль и туристическая сфера, экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Это касается Португалии, Италии и Греции.

София Захарики, заместитель министра по туризму Греции: "Вопреки всему, несмотря на трудности, туризм все еще держится. Я думаю, что непосредственно винный туризм, вносит в огромный вклад в общее дело. Давайте поговорим о цифрах. Я назову вам точные данные, касающиеся винодельни на Санторини, одной из самых престижных. В 2019 году там приняли почти миллион двести тысяч гостей. В нынешнем году винодельню посетили около 50% от числа туристов 2019 года".

Массимо Гаравалья, министр туризма Италии: "Даже во время пандемии в прошлом году наблюдался рост. В нынешнем году спрос на гастрономический и винный туризм вырос на 17%. Это сектор, на который мы делаем большие ставки, но он нуждается в лучшей организации. Если мы хорошо проработаем этот вопрос на цифровом уровне, займемся продвижением этого вида туризма, его интеграцией в другие направления, мы сможем совершить качественный скачок".

Все участники конференции сходятся в одном: чем больше приезжает туристов в страны-производители вина, тем больше увеличивается экспорт этой продукции, особенно в государства из которых прибывают гости.

Рикардо Фигейра, Euronews: "По итогам конференции Всемирная туристическая организация подписала протокол со структурой Great Wine Capitals, объединяющей винные столицы мира и регионы, производящие вино. Это соглашение будет способствовать дальнейшему процветанию винного туризма, который, как предполагается, станет одной из движущих сил долгожданного восстановления туризма в целом!"