Папа призвал к "единству религий" в осуждении антисемитизма

"Имя Всевышнего было опорочено во время Холокоста", - такие слова прозвучали из уст Папы Римского.

На встрече с представителями еврейской общины в Братиславе, он осудил тех, кто совершал во время Второй мировой войны и продолжает совершать преступления, прикрываясь именем Бога. Понтифик напомнил о существующей и в наши дни проблеме антисемитизма.

Папа римский Франциск, глава католической церкви:

"Находясь здесь и размышляя об истории еврейского народа, отмеченной трагедией, опрочиванием самого высокого, мы со стыдом признаём: сколько раз имя Всевышнего использовалось для совершения неподдающихся никакому описанию актов бесчеловечности. Угнетатели говорили: Бог с нами. Но это они не были с Богом".

Папа Франциск призвал к "единству религий" в осуждении любых форм насилия, антисемитизма и приложить усилия к тому, чтобы "образ Бога в человеческих умах не был осквернён".

Во время Холокоста от рук словацких фашистов и гитлеровцев, в немецких концлагерях погибли более 70 тысяч евреев Словакии. Сегодня еврейская община в стране насчитывает всего несколько тысяч человек.