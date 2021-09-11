В Израиле задержаны четверо из шести сбежавших заключённых

Полиция Израиля сообщила о задержании четырёх заключённых, которые сбежали из тюрьмы строгого режима «Гильбоа». В их числе — лидер группировки «Бригада мучеников аль-Аксы», которую многие страны мира признают террористической, Захария Зубейди, а также трое обвиняемых в причастности к террористический организации «Исламский джихад». Отмечается, что при задержании они не оказали сопротивления.

Шестеро заключённых бежали из тюрьмы «Гильбоа» в ночь на 6 сентября по прорытому ими тоннелю и через канализационную шахту. В правительстве назвали побег «очень серьзным происшествием», израильские издания пишут о серьёзных нарушениях в работе тюрьмы. На Западном берегу реки Иордан прошли акции в поддержку беглецов, которых демонстранты называют героями.