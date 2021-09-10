Будапешт готовится к визиту Папы Римского. В воскресенье Франциск проведет на площади Героев в венгерской столице торжественную мессу. Литургическая служба станет завершением 52-го Международного евхаристического конгресса — собрания католиков из разных стран.

«Работа ведется с 23 августа. Если посчитать всех и даже тех, кто работает "за кулисами", — например, привозит оборудование для литургии — водителей, транспортировщиков, охранников и администраторов, то получится, что над мероприятием работает около 20 тысяч человек», — рассказывает координатор мессы Нора Теглаши.

Место для службы было выбрано не случайно. Именно на площади Героев в 1938-м году к Конгрессу обращался будущий папа Пий XII, на тот момент еще кардинал Пачелли, известный заключением конкордата с нацистской Германией. Тогда послушать представителя понтифика собрались сотни тысяч людей. Их не испугал даже проливной дождь.

К счастью, в это воскресенье синоптики предсказывают солнечную погоду. Так что бесплатную воду будут раздавать во всех секторах.

Торжественная месса начнется в 11:30 утра по местному времени, но вход на площадь будет отрыт уже в шесть.

Организаторы ожидают, что на литургию придут около ста тысяч верующих. Только в зоне для хора установлено две тысячи стульев.

«Это будет большой хор, состоящий из 80-ти маленьких. Они начали репетировать еще до пандемии и будут выступать с оркестром оперного театра. В их репертуаре будет в том числе Te Deum из Буды», — продолжает Нора Теглаши.

При подготовке к визиту власти Будапешта развесили по всей венгерской столице плакаты с цитатами Папы Франциска. Мысли понтифика можно в том числе услышать в городских автобусах и метро.