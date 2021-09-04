Евхаристический конгресс в условиях пандемии

Международный евхаристический конгресс откроется в воскресенье в Будапеште. В венгерской столице готовятся к этому событию, в рамках которого пройдут многочисленные мероприятия. В частности, папа римский Франциск проведёт здесь мессу.

По словам генерального секретаря конгресса, преследуются две основные цели: укрепить веру паствы и поведать остальным, что вечная жизнь реальна.

– Евхаристический Конгресс – это праздник с огромным наследием, который посвящён Иисусу. Начавшись в девятнадцатом веке с паломничества обычной женщины, он стал большим международным собранием и пройдёт уже в 52 раз.

Для посещения большинства мероприятий нужно покупать билеты, но мессы проводятся бесплатно. Надевать маски и предъявлять сертификаты о вакцинации не требуется.

Главные события пройдут на площади Героев, где 12 сентября понтифик прочтёт проповедь. Передаёт корреспондент Euronews Адам Мадьяр:

– На площади идут подготовительные работы. Организаторы ожидают, что в воскресенье здесь соберутся 50 тысяч человек, а спустя неделю на мессе папы римского будет вдвое больше людей.

Сюда намеревались прибыть паломники из 70 стран, но многие не приедут из-за пандемии. При этом ожидается, что на конгрессе соберутся около пяти тысяч иностранцев. Некоторые эксперты считают это рискованным.

– Именно в таких условиях могут появиться новые штаммы вируса. Уже сейчас, по данным исследований, в Венгрии выявлено множество штаммов.

До начала конгресса остаётся несколько дней, при этом в Венгрии, похоже, начинается четвёртая волна пандемии. Число заболевших растёт в стране с каждым днём.