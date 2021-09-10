Art Paris 2021: встреча с искусством после затянувшейся паузы

В Париже в недавно построенном Эфемерном Большом дворце (временно заменяющем находящийся на ремонте Большой дворец) на Марсовом поле начала работу ярмарка современного искусства Art Paris 2021.

В ней участвуют 140 галерей со всего мира. Они привезли во французскую столицу работы художников, которым бы они хотели придать всемирную известность, как среди профессионалов, так и среди простых любителей искусства.

“Это мероприятие для знатоков, то есть для коллекционеров, профессиональных работников музеев искусства, устроителей выставок, директоров, — рассказывает директор ярмарки Гийом Пьянс. — Но, с другой стороны, это мероприятие для широкой публики, которые могут приходить сюда познакомиться с работами, созданными в период от 2-й мировой войны до нашего времени. Важная и замечательная особенность этого года — выставка работ из крупнейших галерей англоязычного мира, которые обычно выставляются в Лондоне, а сейчас они приехали в Париж”.

Art Paris — это уникальная возможность познакомиться с последними тенденциями современного искусства и художественного рынка. Независимый куратор выставки Эрве Микаэлов выставил свою собственную подборку портретов, созданных за последние годы французскими художниками:

"Проведение ярмарки в этом году имеет большое значение с учетом последних событий. Особое внимание, которое мы придаем теме портрета, соответствует нашей эпохе; времени, когда художники переживали период неопределенности, когда они были погружены в себя, что отразилось и в их работах”.

После долгой паузы, когда выставочные залы были закрыты из-за пандемии, галеристы, такие как Франсуаза Бессон, с радостью хватаются за новую возможность снова встретиться с художниками и коллегами по профессии:

"Очень важно вновь обрести парижскую сцену. Во-первых, для того, чтобы возобновить контакты с парижскими и европейскими коллекционерами. А также потому что открытие этого эфемерного Большого Дворца сигнализирует начало новой эпохи. Теперь мы понимаем, насколько важна для искусства возможность общаться, встречаться, получать новые работы. Поэтому мы с большой охотой принимаем здесь любителей искусства, самую разную публику, которая приходит сюда, чтобы увидеть работу художников”.

Многочисленные художники из Франции, Европы и со всего мира привезли на ярмарку свои работы, созданные в период пандемии. Среди них — польский художник Томек Баран:

“Приятно видеть всё это своими собственными глазами, а не через интернет в Инстаграме. Я написал эту серию картин во время пандемии. Здесь представлены только 3 из 9 картин, работу над которыми я сейчас завершаю”.

Ярмарка Art Paris 2021 будет открыта для профессионалов и любителей до вечера воскресения.