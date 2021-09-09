Испанский епископ отказался от сана ради любви

Бремя епископа стало невыносимым для 52-летнего Хавьера Новеллы. Он ушел в отставку в августе, как тогда сообщалось, по сугубо личным причинам. Но тайное становится явным. Новостные испанские сайты утверждают, что истинным мотивом священника стала любовь. Сану Новелла предпочел писхолога и писательнуцу эротических романов Сильвию Кабальол.

Ферми Мантека, священнослужитель, епархия Сольсоны: "У него были очень радикальные и консервативные взгляды, поэтому тот факт, что он встречается с женщиной, вызывает удивление".

Хавьер Новелла был экзорцистом, противником эвтаназии, абортов и однополых браков. Религиозные убеждения Новеллы, похоже, были основательно поколеблены любимой женщиной. По данным СМИ, бывший епископ в настоящее время пытается устроиться на работу агрономом.