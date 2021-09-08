Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Ему было 55 лет. По данным российских СМИ, министр попытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора съёмочной группы, но оба сорвались и разбились. Съёмка проводилась для учебного фильма МЧС.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - сообщила пресс-служба МЧС.

Соболезнования в связи с гибелью минристра выразил президент России Владимир Путин.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале написал:

"Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль".

Евгений Зиничев занимал пост главы МЧС РФ с 18 мая 2018 года. Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Суворова. Он родился 18 августа 1966 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Здесь же учился в Институте бизнеса и права, окончив два факультета: экономический и финансы и кредит.

В 1984-1986 гг. проходил срочную службу на Северном флоте на о. Новая Земля. С 1987 г. служил в органах госбезопасности СССР. С 1991 г. занимал различные должности в органах государственной охраны РФ, в том числе, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в службе безопасности президента РФ Владимира Путина.

С 2014 г. Евгений Зиничев был заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июня 2015 г. по июль 2016 г. занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. В этом качестве также был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области Николае Цуканове.

В июле 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, а с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России.

На посту министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве Дмитрия Медведева сменил Владимира Пучкова. остался на этом посту и в новом правительстве Михаила Мишустина, сформированном 21 января 2020 г.

С 28 мая 2018 г. был членом Совета безопасности РФ. Генерал армии (2020).