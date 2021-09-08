Евросоюз встревожен напряженностью в Черногории

В минувшие выходные вспыхнули волнения в Черногории. В городе Цетине полиция разгоняла акцию протеста против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Он является епископом Сербской православной церкви в Черногории, провозгласившей свою независимость от сеседней Сербии в 2006 году.

Бывшие члены правительств соседних балканских стран направили письмо главам Еврокомиссии, Совета ЕС и НАТО с призывом «вступить в активный политический диалог со всеми политическими и социальными деятелями, вовлеченными в нынешний кризис в Черногории". Эти представители Словении, Хорватии, Албании, Косова, Боснии и Сербии высказались также "против эскалации и за мирное урегулирование конфликта в стране ".

Бывший вице-премьер Хорватии Весна Пусич сказала Euronews, что напряженность в Черногории напомнили ей о событиях, которые привели к войнам в бывшей Югославии в 90-х годах:

"Это ставит под сомнение саму возможность существования суверенных государств на Западных Балканах. Мы знаем, что это исторически сравнительно нестабильный регион. И все мы, подписавшие это письмо, обеспокоены тем, что, если это будет проигнорировано, ситуация станет взрывоопасной. Это особенно тревожно потому что Черногория также может рассматриваться как арена политического конфликта и политичесокого соперничества между Российской Федерацией и Европейским Союзом ».

Представитель Еврокомиссии в письме Euronews выразил серьёзную озабоченность событиями в «Черногории”. Он добавил: «широкий межпартийный политический диалог, направленный на преодоление разногласий, имеет решающее значение для сохранения стабильности в стране и сближении с Евросоюзом. Сейчас настало время для всех лиц, принимающих решения в Черногории, доказать свою приверженность европейскому пути и европейским ценностям, содействуя миру и терпимости и конструктивно работая вместе, невзирая на все политические разногласия, на благо граждан и европейского будущего страны ".

Черногория, небольшая страна на Адриатическом побережье, граничит с Сербией, Боснией, Косовым, Албанией и Хорватией. Правящие круги Подгорицы расклоты по вопросу об отношениях с Белградом и Сербской православной церковью, которая является господствующим религиозным институтом страны.

Бывший посел Черногории в НАТО Веско Гарчевича встревожен последними столкновениями:

«Меня больше всего беспокоит то, что страна кажется более разделенной, чем когда-либо, даже больше, чем когда мы голосовали за независимость. Я думаю, что ЕС должен выработать к нам более энергичный подход и более чётко ориентировать в европейском направлении весь наш регион. Его народы теперь видят членство в ЕС лишь в отдалённой перспектива, они считают, что этот процесс завершится не скоро или вообще зайдёт в тупик. А это открывает дверь для того, чтобы в неё вошли другие игроки".

Гарчевич добавил, что видит усиление сербского влияния на крупнейшую коалиционную партию Черногории.

По данным последней переписи 2011 года, 45% населения назвали себя этническими черногорцами, а 28% - этническими сербами. Остальные принадлежат к таким меньшинствам, как албанцы и боснийцы.

В начале октября, когда председательствовать в Евросоюзе будет Словения, состоится встреча его руководства с лидерами Западных Балкан. Брюссель хочет сделать такие саммиты ежегодным, чтобы ускорить процесс расширения ЕС в сторону этого региона.