В Брюсселе готовятся ввести ковидные пропуска

В Бельгии уже отменено большинство ограничений, введённых после вспышки коронавируса. В брюссельском ресторане единственная серьёзная мера защиты посетителей и персонала — это лицевые маски. Но уровень вакцинации в столице отстает от других городов. Лишь 52% её жителей получили обе дозы. В связи с этим федеральное правительство рассматривает возможность введения ковидных пропусков в общественные места. При входе в них будут считываться QR-код, показывающий, что человек вакцинирован, прошел тестирование или недавно выздоровел от COVID-19.

«Слегка несправедливо то, что наш бизнес и так сильно пострадал, а теперь власти требуют дорогостоящих и отпугивающих проверок, - говорит хозяин ресторана Umamido по имени Гай. - Неужели нет более эффективных способов?".

«Чувства этого ресторана разделяет Брюссельская ассоциация отелей, ресторанов и баров, передаёт корреспондент Euronews Джек Паррок. - Её не нравится то, что только столичный регион должен будет применять ковидные пропуска, а не вся страна».

Такие заведения опасаются потерять своих клиентов. Во Франции, Италии, Дании и Ирландии, где введены аналогичные системы, уровень вакцинации заметно вырос.

Обедающий в брюссельском ресторане человек работал официантом в Париже:

«Через неделю всё было в порядке. Клиенты знают, что эти меры нужны, поэтому они просто заходят, сканируют QR-код, и всё хорошо».

Другой сказал, что не будут возражать против документа о вакцинации:

«Если это даст мне доступ в рестораны и на разные мероприятия, например на фестивали, я буду только рад».

На этой неделе премьер-министр Бельгии прошел по улицам Брюсселя, призывая людей получить прививки. Но это уже сделали почти все, кто хотел, поэтому уровнеь вакцинации поднять трудно.

федеральное правительство собирается принять решение о том, вводить ли такие ковидные пропуска, 17 сентября.