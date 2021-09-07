Энтони Блинкен: "Мы занимаемся вопросами вывоза людей из Афганистана"

Вашингтон работает над организацией дополнительных вывозных (чартерных) рейсов из Кабула для оставшихся там американцев и афганцев, сотрудничавших с США. Об этом во время визита в Катар сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По словам дипломата, США прилагают усилия, чтобы добиться от талибов выполнения их обещаний и уделяют внимание не словам "Талибана", а его действиям.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Мы продолжим заниматься - и делаем это прямо сейчас, пока выступаем здесь - вопросами вывоза людей из Афганистана. В минувшие часы мы напрямую снова повторили "Талибану", что ждем выполнения их обещаний относительно свободного выезда из страны людей с оформленными для этого документами, включая американских граждан".

После вывода из Афганистана американских военных, Катар стал одним из главных посредников между талибами и западными странами. Во вторник в Дохе снова заявили, что кабульский аэропорт заработает в самое ближайшее время. Однако непосредственно дата не была названа. В минувшее воскресенье в аэропорту Кабула приземлился направленный из Катара самолет с двадцатью шестью тоннами гуманитарного груза. Помощь доставила компания Qatar Airways.