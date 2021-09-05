Хлеб, который улыбается

Хлеб может смотреть, улыбаться и даже подмигивать. Это не фантазии, а продукты проекта"Портреты на хлебе" 24-летней актрисы из Москвы Серафимы Красниковой.

Всё началось в прошлом году, когда россияне, как и большая часть других жителей Земли, оказались в изоляции, и выпчека стала популярным хобби. Краникова решила совместить полезное с красивым и попробовала вырезать на тесте лица. Опыт оказался удачным.

"Я люблю людей, - говорит Серафима, - поэтому мне кажется, что у меня где-то там внутри много разных лиц сидят, которые я видела, которые мне как-то понравились".

С тех пор смешные рожицы на караваях стали визитной карточкой актрисы. Сначала она пекла хлеб на своей даче, но когда число заказов сильно выросло, стала искать более подходящее м есто. Оно нашлось в пекарне "Буханка". Её совладелец Владимир Шмулин рассказывает:

"Я делаю хлеб, а она на нём очень красиво рисует. Я не очень умею это делать, а у неё очень здорово это получается".

Процесс приготовления занимает сутки: тесто замешивается, формуется и помещается в холодильник для холодного брожения. На другой день его выпекают. Иногда люди даже просят изобразить кого-то конкретного, отправив фотографию.

"В такое апокалиптичное время это, правда, как вот... какое-то сотворение мира", - делится Серафима.

Последний штрих в рецепты вносит сама художница. Основа - пшеница, полба, рожь. А добавки - куркума, паприка, базилик и оливки, тыква, солод и даже свёкла: каждый хлеб имет не только своё лицо, но также вкус и цвет.

От покупателей нет отбоя. Один из них говорит:

"Я воспринимаю, что это персонализированный хлеб, его не только испекли, но ещё и точно для меня создали. Вот лично для меня".