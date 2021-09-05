G20: важность вакцинации во всём мире

В Италии в рамках G20 проходит встреча министров здравоохранения. Обсуждают "Римский договор" о вакцинации, принятый в мае на Глобальном саммите по здравоохранению здесь же в Риме. В документе говорится о важности вакцинации от коронавируса во всем мире.

Наиболее богатые государства должны взять на себя ответственность за расширение кампании вакцинации против Covid-19 на все страны. Об этом заявил Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"Никто не может спастись [от пандемии] в одиночку, и вакцины - наше общее оружие", - добавил итальянский министр.

По прогнозам американского иммунолога Энтони Фаучи, пандемия закончится в 2023 году. Однако, по мнению Сперанца, "все будет зависит от хода вакцинации в мире, поэтому этот саммит так важен".

Помимо министров во встрече, которая проходит в залах Капитолийских музеев, принимают участие представители ведущих профильных организаций в области здравоохранения, одна их них Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В мае в Риме проходил Глобальный саммит по здравоохранению, организованный совместно с ЕС. По его итогам была принята Римская декларация, утверждающая основные принципы борьбы с пандемиями и их недопущения.