G20 готовится к новым пандемиям

Министры здравоохранения "Большой двадцатки" начали переговоры в воскресенье в солнечном Риме. Это одна из министерских встреч накануне саммита лидеров G20, который Италия примет в октябре.

Главный девиз встречи — "Восстановить лучше, чем было", наряду с достижением устойчивости в борьбе с санитарными кризисами. Двухдневные переговоры состоят из трёх частей.

На первой сессии оценивали, какое влияние пандемия оказала на реализацию программы устойчивого развития до 2030 года. В ходе второй сессии вырабатывают конкретные рекомендации по решению проблем, по предотвращению будущих пандемий, подготовке к ним и ответу на них — начиная с укрепления сотрудничества и взаимодействия на международном уровне. Некоторых это немного беспокоит: сам факт рассмотрения этих вопросов подразумевает, что врачи согласны с тем, что в будущем подобные пандемии неизбежны.

На третьей сессии министры изучат механизмы, которые помогли бы эффективно справиться с нынешней пандемией. Члены "двадцатки" выберут лучшие из возможных стратегий по поддержке развития и равноправного доступа к вакцинам и диагностике.