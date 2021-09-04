Кто войдёт в правительство талибов?

Сторонники талибов в Кабуле отмечают новую победу движения, заявляя о том, что захватили ключевые районы Панджшера — но в самой севtрной провинции эти сообщения опровергают.

По словам нашего корреспондента в Афганистане Аннелиз Борджес, ситуация не ясна не только в Панджшере, но и по всей стране.

Аннелиз Борджес, Euronews:

"Приходят противоречивые сообщения о ситуации в Панджшере — провинции на севере Афганистана, единственной части страны, которая пока не находится под контролем "Талибана". Силы сопротивления там возглавляет Ахмад Масуд, сын известного моджахеда Ахмад-шаха Масуда, человека, которого считают в стране героем за его борьбу с "Талибаном" в 1990-х годах.

В Панджшере также был и экс-вице-президент Афганистана. Амрулла Салех просил международное сообщество признать провинцию фактическим местом пребывания афганской власти.

Однако пока международное сообщество сосредоточено на "Талибане" и пытается предсказать следующие шаги группировки. Пока мы ждём новостей о правительстве талибов. Его состав должны были объявить вчера, и мы до сих пор ждём подтверждения. Мы видели список из 13 имён, но пока официально не объявлено, кто будет управлять страной в дальнейшем.

Многие афганцы на этом фоне говорят, что не доверяют талибам, не считают, что они способны действовать в интересах страны. Здесь ещё живы воспоминания о репрессиях и жестокости в период предыдущего правления группировки. С другой стороны, многие люди говорят и о том, что и при прошлой власти жизнь не стала лучше. По их словам, большинство афганских политиков погрязли в коррупции, а жизнь простых людей здесь никогда не была простой".