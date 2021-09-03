Америка и Европа убрались с "кладбища империй"

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Наступил сентябрь, а значит, отпуск у большинства людей закончился. Но полное тревог лето не позволило как следует отдохнуть и расслабиться.

На этой неделе объявили очередную забастовку машинисты поездов в Германии; в Греции произошли столкновения протестующих против правил вакцинации с полиций; в Польше усилилось сопротивление общества противоречивой реформе правосудия.

Военные США оставили хаос в кабульском аэропорту

Ну, и конечно, Афганистан. После недель хаоса вокруг кабульского аэропорта последние американские военные покинули эту страну, которую историки называют "кладбищем империй".

В обращении к своей нации президент Соединённых Штатов Джо Байден отказывался признать поражение и оправдывал свои бескомпромиссные действия тем, что у него был выбор между полным уходом и эскалацией:

"У нас уже не было чёткой цели, наша миссия могла длиться бесконечно после 20 лет войны в Афганистане. Я отказываюсь посылать еще одно поколение сыновей и дочерей Америки сражаться на войне, которая должна была закончиться давным-давно ».

ЕС хочет теперь свою армию

Уход США имел последствия и для европейских стран. В конце концов, никто из союзников не хотел остаться в Афганистане в одиночестве.

Этот кризис вызвал дебаты о военных возможностях ЕС, поскольку европейцам пришлось полагаться на США при вывозе граждан по воздуху из это страны. Даже глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель признал, что предстоит ещё много работы.

«Я думаю, что необходимость в укреплении европейской обороны никогда не была столь очевидной, как сегодня, после событий в Афганистане. Ударная группировка у нас уже есть, но мы её никогда пускали в дело, она никогда не была в боевом состоянии. Поэтому нам нужно создать что-то более готовое к развёртыванию, более оперативное ».

Из этих слов не явствует, что Брюссель ожидает теперь эру мира и гармонии. Скорее, верно обратное, - и повсюду есть признаки разногласий.

Эпоха с интернетом, но без мира

Чтобы обсудить это подробнее, ко мне присоединился Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям и автор книги «Эпоха без мира - как подключённость вызывает конфликты». Она появилась на полках магазинов на этой неделе.

Гробе: Давайте поговорим о вашей новой книге. Вы пишете, что сегодняшняя высокая степень подключения к электронным сетям разделяет наш мир на части. Но мы всегда думали, что большее количество связей объединит мир. Что пошло не так?

Леонард: Это настоящая трагедия. За последние десятилетия мы избавились от торговых барьеров, человечество объединялось с помощью Интернета. Мы надеялись, что это создаст мир и согласие. Но на самом деле, похоже, теперь это нас еще больше разъединяет. Усиливаются зависть и ненависть, власти пытаются взять контроль население, а оно голосуют за таких политиков, как Дональд Трамп, чтобы изолировать свою страну. И что больше всего беспокоит: подключённость, которая связывала народы вместе, теперь используется как оружие, чтобы причинять друг другу вред.

Гробе: Давайте будем конкретнее. Мы видим напряженность по поводу вакцинации и иммиграции, технологий и науки, цепочек поставок и финансовой системы - и всё это усиливается через Интернет. Как нам выбраться из этого беспорядка?

Леонард: Мы должны понимать, что налаживание связи между двумя странами не обязательно означает, что они станут хорошими друзьями. Если мы получаем вакцину из Китая,то он может попытаться использовать это для давления на нас. Если у нас будет глобальная финансовая система, то США попытаются с её помощью заставить другие страны следовать их политике в отношении Ирана. Если Интернет будет бурно развиваться, то участятся кибератаки и попытки извне повлиять на наши выборы. Поэтому у нас не может быть этой подключённости и хороших вещей, которые она сулит, без плохих вещей. Нам придётся пойти на риск и обезвредить эту систему связей, чтобы она не превратилась в новое поле битвы.

Гробе: Поговорим о глобальных игроках. Как обстоят дела у Европы в этой войне нового типа?

Леонард: Это очень сложно, потому что у каждого из крупных игроков своя философия подключения. США хотят максимально расширить информационные порталы и облегчить американцам вход в глобальную финансовую систему, так же как и выход из нее. Китай пытается создавать хабы, связывающие его со всем остальным миром. А Европа разрабатывает правила и предлагает всем по ним действовать. Это три очень разные философии. Европейский подход хорошо зарекомендовал себя, например, в защите личные данных и соблюдении конфиденциальности. Но мы всё чаще видим, что цель этой подключённости – не только обогащение или обеспечение прав потребителей, но и власть. И это тревожный сигнал для Европы.

Гробе: И, наконец, к чему все это идет? Каким вы видите мир, скажем, через пять лет?

Леонард: Я думаю, что, если мы не найдем способ сделать подключение безопасным, оно может выйти из-под контроля. Климатические изменения климата и пандемия уже нам показали, как глобализация нашей общей жизни может быть токсичной. Люди могут такое положение усугубить, если будут делать это намеренно. Нам нужно взяться за решение этой проблемы. Мы должны найти способы установить разумные границы. Нам нужно позаботиться о себе самих, о нашем доме, и попытаться установить контроль над этими вещами. И нам нужно помочь людям, которые чувствуют, что их оставили позади, и которые действительно недовольны глобализацией последних нескольких десятилетий. Тогда они не будут пытаться разрушить всю систему, как это было в США, когда они проголосовали за Дональда Трампа.

Велосипедист заметнее голым

В Нидерландах наступает своя "эпоха без мира" – вам на это посетуют велосипедисты. Они считают, что автомобили агрессивны и слишком загрязняют окружающую среду. Водители двухколёсного транспорта вышли на улицы Амстердама, чтобы общество лучше осознало проблему их безопасности.

А чтобы привлечь к себе всеобщее внимание, велосипедисты сделали это голыми. Это мнение не моё, а самих участников. "Если на тебе одежда, ты невидим для машин", - сказал один байкер. - Но когда ты голый, все смотрят на тебя ..."