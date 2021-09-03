Великобритании нужны 100 тысяч водителей

Великобритании грозит тяжёлый транспортный кризис, а вслед за ним и товарный. Уже несколько недель полки многих магазинов остаются пустыми.

Мэтт Харгривз, управляющий магазина:

"Одна из главных проблем — нехватка водителей грузовиков. А кроме того — бюрократия и бумагомарание. Необходимо скорее адаптировать законы и всё с ним связанное. Все эти проблемы вместе привели к тому, что полки опустели".

Дальнобойщиков стране не хватает уже давно. После "брексита" страну покинули рабочие из Европы, и это лишь усугубило кризис.

Дэвид Хениг, Европейский центр политэкономии:

"Современные цепочки снабжения это очень сложные структуры, в которых огромное количество движущихся частей. Если какой-то элемент этой системы не работает как надо — не говоря уже о том, когда проблемы сразу в нескольких местах — появляется нехватка товаров, и сейчас это и происходит. И так, видимо, будет ещё долго: это ковид, это "брексит".

Европейцы — около 20 тысяч дальнобойщиков — уехали из страны после "брексита", а новых иностранцев привлечь очень сложно из-за изменившихся правил и требований. Впрочем, и на континенте испытывают те же самые проблемы.

Гэри Найт, директор логистического центра:

"Клиентам конечно не нравится повышение расценок. Но иначе мы просто не сможем перевезти товар из точки "А" в точку "Б". Если грузовики остановятся, в магазинах не будет продуктов".

Королевству срочно нужны около 100 тысяч водителей. Те компании, которые могут себе позволить, привлекают работников повышенными зарплатами; но это отражается на стоимости перевозок и может разорить маленькие фирмы.

Люк Ханрахан, Euronews:

"Сегодня зарплата некоторых водителей выросла на сотни фунтов в день. Но небольшие компании, которым приходится конкурировать с гигантскими супермаркетами, просто не могут себе позволить такие траты".

Власти обещали даже привлечь военных шофёров. Но логисты требуют от Лондона во-первых значительно упростить выдачу рабочих разрешений иностранцам, а во-вторых финансировать и ускорить обучение молодых британских водителей: десятки тысяч экзаменов на права за последние полтора года пришлось отменить из-за пандемии.