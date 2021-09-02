Срочная новость
This content is not available in your region

Афганистан

Афганистан: решение по составу правительства талибы объявят в ближайшее время

 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Афганистан: решение по составу правительства талибы объявят в ближайшее время
Авторское право  Kathy Gannon/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Афганцы ждут, когда захватившие власть талибы сформируют правительство. По словам представителя радикального движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, сделать это планируется как можно скорее. Но Муджахид уже заявил, что женщин в новом кабинете не будет. Ряд информационных агентств сообщают, что решение по составу правительства талибы могут объявить 3 сентября.

Посредниками в общении талибов с внешним миром выступают Катар и Турция, в частности, по вопросу восстановления работы кабульского аэропорта.

Эту тему обсудили в Анкаре главы МИД Нидерландов и Турции.

"Мы и ранее выражали готовность взять на себя ответственность за безопасность как непосредственно воздушной гавани в Кабуле, так и в районе аэропорта. Сейчас "Талибан" в Афганистане и еще некоторые страны предлагают Турции сотрудничество, чтобы выполнить эту задачу", - сказал Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции.

В столице Катара Дохе провели переговоры министры иностранных дел Великобритании и Катара. Дипломаты так же обсуждали вопрос возобновления работы аэропорта в Кабуле и беспрепятственного выезда из Афганистана всех желающих.

Мухаммед бен Абдель Рахманом Аль Тани, глава МИД Катара: "Важно, чтобы талибы продемонстрировали свою приверженность обещанию обеспечить безопасные коридоры и свободу передвижения как для жителей Афганистана, так и для тех, кто желает покинуть страну. Мы взаимодействуем с талибами, а так же привлекаем Турцию, если она сможет оказать техническую помощь на этом фронте".

Тем временем власти Пакистана закрыли на несколько дней по соображениям безопасности контрольно-пропускной пункт "Спин-Болдак-Чаман" на границе с Афганистаном. На переходе поставлены заграждения. Об этом сообщил пакистанский министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмад.