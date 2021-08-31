Луизиана оценивает ущерб от "Иды": число жертв растёт
Число жертв урагана "Ида" в американском штате Луизиана постигло двух. Водитель утонул при попытке пересечь на автомобиле поток воды. Накануне мужчина погиб в результате падения дерева на его дом.
Власти штата признали, что число погибших, вероятно, будет расти по мере продолжения поисково-спасательных работ.
Тем временем в Луизиане подсчитывают ущерб. Без электричества осталось более миллиона человек. Полностью обесточен Новый Орлеан. Во многих районах не работает сотовая связь.
Один из самых сильных ураганов, когда-либо обрушившихся на материковую часть США, ослаб до тропического шторма, который с проливным дождем и пронзительным ветром направляется вглубь страны.
Национальный центр прогнозирования ураганов предупредил, что сильный дождь все еще может вызвать наводнение в некоторых частях Миссисипи, Алабамы и Флориды.