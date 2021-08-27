Румынские пожарные помогают тушить пожары в Греции

Румынские пожарные приходят на помощь своим греческим коллегам, чтобы вместе потушить огонь в районе города Вилия, недалеко от Афин.

В последнее время такие кадры — не редкость. Лесные пожары бушевали в Греции всю вторую половину лета. В пепел превратились более 120 тысяч гектаров.

Жители, полные страха и отчаяния, благодарны не только своим, но и иностранным пожарным, которые были рядом в это трудное время: спасали жизни и имущество.

"Когда мы прибыли на место происшествия, к нам подошли местные жители. Они были нам очень благодарны за усилия, которые мы прикладывали в борьбе с огнем. Они даже обнимали нас! Когда вы слышите такие слова на румынском языке, как "Mulțumesc" — "спасибо", это очень поддерживает, вдохновляет, заставляет нас быть сильнее и работать в тесном контакте с греческими пожарными, чтобы вместе держать оборону", — рассказал майор румынской пожарной бригады Каталин Самсодан.

Распространение огня удалось остановить, ситуацию взяли под контроль. Но пожарные до сих пор работают в пострадавших районах, чтобы не допустить новых возгораний.

"У каждого подразделения есть свой сектор ответственности. Идет ли речь о лесном пожаре, наблюдении или расчистке, мы работаем согласованно и находимся на местах вместе с ними", — говорит майор греческой пожарной бригады Василеос Бикас.

Лесные пожары, охватившие Грецию, были беспрецедентными, но и европейская поддержка была также сильна.

"Механизм гражданской защиты ЕС мобилизовал более тысячи пожарных из 11 стран-членов, 236 автомобилей, 9 пожарных самолетов и вертолетов. Это самая крупная помощь ЕС в подобной операции в одной стране содружества", — передает корреспондент Euronews Михалис Арабадзоглу.