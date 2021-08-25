Пожарные попали в огненную ловушку при тушении леса в Мордовии

Около 200 лесных пожаров бушуют на территории России на общей площади свыше 600 гектаров. Это официальные данные «Авиалесоохраны». Наиболее сложная ситуация в Якутии, где огонь прошёл более полумиллиона гектаров угодий. В восьми регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации — помимо Якутии это Марий Эл, Мордовия, Свердловская, Челябинская и Сахалинская области, а также Чукотка.

В Мордовии при тушении заповедника в огненную ловушку попала крупная группа пожарных и военнослужащих. Более 50 человек оказались в кольце пламени из-за внезапного ветра, который разнёс верховой пожар и отрезал пути к отступлению, — сообщают в МЧС. Операция по спасению людей заняла несколько часов: пожарные валили деревья, чтобы помешать распространению огня, и с риском для жизни прорубали тропу к заблокированным людям. В итоге, согласно официальным данным, никто не пострадал, всю группу удалось эвакуировать на безопасное расстояние.