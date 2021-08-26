Джонсон: "Теракт в Кабуле не был неожиданностью"

Взрывы в аэропорту Кабула вызвали гневную реакцию международного сообщества. На своей страничке в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападения, назвав их "трусливыми и бесчеловечными". Она призвала "обеспечить безопасность людей в аэропорту "и сделать всё, чтобы "избежать распространения террора в Афганистане и за его пределами".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, осудив теракт, отметил, что "приоритет сейчас - как можно скорее эвакуировать как можно больше людей в безопасное место".

А канцлер Германии Ангела Меркель сказала:

"Мы не знаем всех подробностей, но террористы атаковали людей, ожидавших у ворот аэропорта в надежде улететь. Они хотят безопасности и свободы для себя, и поэтому это абсолютно ужасное нападение в очень, очень напряженной ситуации. Я думаю в эти минуты о жертвах и их семьях".

Британские военные продолжат эвакуацию из Афганистана в полном объеме в соответствии с первоначальным графиком, несмотря на смертоносный теракт в аэропорту Кабула. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отметив, что нападение не было для него неожиданностью:

"Мы всегда знали, что сейчас ситация уязвима, и опасность терроризма, террористических атак очень высока. Мы осуждаем их. Я считаю их отвратительными. Но, боюсь, к такому повороту событий нам нужно быть готовыми. Это не помешает нам продвигаться вперёд, мы продолжим своё дело, продолжим эвакуацию".

Захватившие власть в Афганистане талибы также осудили теракт. Представитель движения Забихулла Муджахид опубликовал анимационный твит на английском языке, гласящий:

"Исламский Эмират решительно осуждает бомбардировки мирных жителей в аэропорту Кабула. Взрыв произошел в районе, где ответственность за безопасность несут силы США. Исламский Эмират внимательно следит за безопасностью и защищает людей. В любом случае злоумышленники будут найдены и строго наказаны".