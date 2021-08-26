Десятки убитых в результате теракта в аэропорту Кабула

Обновление: Жертвами взрывов у аэропорта Кабула стали более 60 человек. Об этом сразу несколько изданий сообщают со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения Афганистана. По данным Associated Press, погибли более 10 американских военнослужащих. После теракта у аэропорта поступают сообщения и о других взрывах близ Кабула.

В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 13 человек, десятки людей получили ранения. Теракт произошёл у одного из въездов на территорию аэропорта — «Эбби Гейт». Первый взрыв прогремел непосредственно у входа, как передаёт Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидца, — в толпе. Второй взрыв произошёл у здания гостиницы недалеко от «Эбби Гейт», — сообщил Пентагон.

В американском военном ведомстве подтвердили, что есть потери среди военнослужащих США. «Талибан» сообщает о пострадавших бойцах исламистского движения. Нападение связывают с террористической группировкой «Исламское государство».

По предварительным данным, первый взрыв устроил смертник, во втором мог быть задействован заминированный автомобиль. Поступали сообщения о перестрелке. Теракт вызвал панику. Сотни людей находились у входов на территорию аэропорта, ожидая эвакуации и вопреки рекомендациям покинуть этот район.

Ранее США и Великобритания объявили об угрозе теракта в аэропорту, посоветовав всем ожидающим вылета переместиться в безопасное место и ожидать новых инструкций. Это произошло за считанные часы до завершения эвакуации людей в ряд западных стран. Пентагон предупредил, что планирует свернуть операцию в субботу. Германия сообщила о последних рейсах, вылетевших из Кабула.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил после теракта, что Париж попытается вывезти ещё сотни людей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал приоритетом альянса эвакуацию максимального числа нуждающихся.