Гипертония - невидимый убийца

Число людей старше 30 лет с высоким артериальным давлением за последние 30 лет удвоилось, причём более половины из них не получают лечения.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, опубликованные в среду в журнале "Ланцет", столь стремительный рост объясняется постепенным старением населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, от последствий гипертонии ежегодно умирают около 8,5 млн человек. Цифры сильно разнятся от страны к стране

"Возможно, одним из наиболее важных выводов является следующий: это, безусловно, доминирующая проблема в странах с низким и средним уровнем доходов, а также в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. Это проблема не богатства, а в значительной степени проблема бедности. И почти половина затртонутых ею людей даже не знает, что у них гипертония", - говорит профессор Имперского колледжа Лондона, один из авторов научной работы Маджид Эззати.

Исследования также показывают, что нездоровый образ жизни, включая курение, употребление алкоголя, недостаток физической активности, неправильное питание и избыточный вес, а также загрязнение воздуха могут способствовать повышению артериального давления.

"Нам нужно заполнить три пробела: прежде всего, это перерыв в диагностике, второй - это пробел в лечении, а третий - контроль. Раньше нам не удавалось представить весь процесс в совокупности", - объясняет Бенте Миккельсен, директор департамента неинфекционных заболеваний Всемирной организации здравоохранения.

В целом, как показало исследование, чуть менее трети мужчин и женщин в возрасте от 30 до 79 лет во всем мире имели высокое артериальное давление. Хотя есть дешёвые и простые средства борьбы с этим явлением - здоровая диета и физические упражнения.